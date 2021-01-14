Курс евро снизился до 89 рублей впервые с декабря

https://static.news.ru/photo/fb143f74-5676-11eb-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Курс европейской валюты на торгах Московской Биржи в моменте снижался до 89 рублей. Такой показатель зафиксирован впервые с 17 декабря.

Согласно данным торговым площадки, курс евро к 16:27 терял 58,5 копейки и достигал 89,025 рубля. Доллар дешевел на 26 копеек — до 73,4875 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 40,63 копейки — до 80,48 рубля.

Как писал NEWS.ru, в новом экономическом обзоре Credit Suisse говорится, что рубль в 2021 году может укрепиться до фундаментально обоснованного уровня в 65–70 рублей за доллар. По мнению экспертов банка, слабость российской валюты была вызвана сочетанием временных факторов. Среди них они назвали планы правительства России пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами и резкий скачок денежной массы (увеличение наличных и безналичных средств (M2) с начала 2020 года по октябрь ускорился с 10,2% до 16,2% год к году).

Ранее рубль признали самой недооценённой валютой мира по так называемому индексу бигмака. Согласно оценке специалистов, в настоящее время курс рубля занижен на 68%, а с учётом поправки на уровень ВВП государства на душу населения — на 47,3%.