https://static.news.ru/photo/3181770e-c4db-11e9-8c68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На единой торговой сессии Московской биржи средневзвешенный курс евро расчётами «сегодня» снизился на 62,91 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и достиг отметки в 72,7633 рубля.

Цена последней сделки составила 72,67 рубля за один евро. На единой торговой сессии 22 августа было заключено 3503 сделки на сумму 14 млрд 505,354 млн рублей.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович прогнозирует, что в ближайшие дни российская валюта будет находиться в диапазоне 65,5–66,8 рубля к доллару и 72,5–73,5 рубля к евро, писал News.ru.