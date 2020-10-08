Курс евро расчётами «сегодня» на ЕТС снизился

https://static.news.ru/photo/fec960ec-0962-11eb-bf97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Средневзвешенный курс евро расчётами «сегодня» на единой торговой сессии (ЕТС) Мосбиржи 8 октября потерял 43,43 копейки и достиг отметки в 91,5566 рубля.

Стоимость последней сделки к этому моменту достигала 91,0975 рубля за евро, в ходе торгов курс единой европейской валюты находился в диапазоне 91,0375–92,1825 рубля за евро.

В общей сложности на ЕТС заключили 4579 сделок на сумму 19 млрд 159,784 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи потерял 0,29% и достиг отметки в 77,8 рубля. В свою очередь, курс евро вырос на 0,14% — до 91,97 рубля. Позднее снижение курса доллара замедлилось до 77,91 руб. (−0,14%). Курс евро также начал уменьшаться на 0,2% — до 91,65 руб.