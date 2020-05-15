Курс евро опустился ниже 79 рублей

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Через час после начала торгов на Московской бирже 15 мая курс евро снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии — до отметки в 78,98 рубля. Последний раз курс европейской валюты был ниже 79 рублей 6 марта 2020 года.

Курс евро в 78,98 рубля был зафиксирован на МосБирже в 10:59 мск, однако уже к 11:11 мск евро замедлил снижение и торговался по 79,125 рубля. Курс доллара, по данным на это же время, потерял 0,45%, снизившись до уровня в 73,15 рубля.

Как писал NEWS.ru, курсы доллара и евро перешли к снижению уже через несколько минут после открытия торгов на Московской Бирже 15 мая. По данным МосБиржи на 10:00, доллар торговался на уровне закрытия предыдущих торгов — по 73,48 рубля, курс евро подрос на 0,07% — до 79,415 рубля. Но уже через четыре минуты курс доллара опустился до отметки в 73,355 рубля (-0,17%), а курс евро — до 79,195 рубля (-0,21%).

При этом, Центральный банк России установил на 15 мая официальный курс доллара на уровне 73,9298 рубля, а курс евро повысил до 79,9033 рубля.