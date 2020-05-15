Курсы доллара и евро снизились по отношению к рублю

https://static.news.ru/photo/9a242ae2-967f-11ea-a482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Через несколько минут после открытия торгов на Московской бирже 15 мая курсы доллара и евро перешли к снижению.

По данным МосБиржи на 10:00, доллар торговался на уровне закрытия предыдущих торгов — по 73,48 рубля, курс евро подрос на 0,07% — до 79,415 рубля. Но уже через четыре минуты, курс доллара опустился до отметки в 73,355 рубля (-0,17%), а курс евро — до 79,195 рубля (-0,21%).

Как писал NEWS.ru, Центральный банк России установил на 15 мая официальный курс доллара на уровне 73,9298 рубля — выше предыдущего показателя на 34,79 копейки. Курс евро повышен до 79,9033 рубля — на 12,58 копейки. На открытии торгов МосБиржи 14 мая курс доллара вырос до отметки 73,95 рубля — на 0,01%. Евро опустился до 79,805 рубля — на 0,13%.