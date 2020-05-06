Доллар вырос до 73,95 рубля на открытии торгов МосБиржи

Курс доллара на открытии торгов МосБиржи в 10:00 мск вырос до отметки 73,95 рубля — на 0,01%. Евро опустился до 79,805 рубля — на 0,13%.
К 10:05 мск доллар был на отметке 73 рубля, евро — 80 рублей.
По состоянию на 10:01 мск индекс МосБиржи достиг отметки в 2597,1 пункта, потеряв 0,3%. Индекс РТС уменьшился до 1106,34 — на 0,37%.
Как ранее писал NEWS.ru, Банк России установил на 14 мая официальный курс доллара на уровне 73,5819 рубля, что на 14,93 копейки выше предыдущего показателя.
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