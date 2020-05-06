Доллар вырос до 73,95 рубля на открытии торгов МосБиржи

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Россияне всё больше стали отдавать предпочтение кофе и реже пить чай. Об этом свидетельствуют данные отраслевых экспертов, объёмы поставок и продажи в магазинах.

Так, в 2019 году потребление россиянами всех кофейных напитков достигло 180 тыс. тонн. При этом потребление чистого чая всех сортов без учёта травяных смесей составило лишь 140 тыс. тонн. Такие...