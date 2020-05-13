ЦБ повысил курс доллара почти на 15 копеек

https://static.news.ru/photo/89bc3f94-950f-11ea-a96f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России установил на 14 мая официальный курс доллара на уровне 73,5819 рубля, что на 14,93 копейки выше предыдущего показателя.

При этом официальный курс евро повышен на 33,81 копейки, до 79,7775 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что валюты развивающихся стран дорожают против доллара на фоне активной работы «печатного станка» ФРС. Правительство США выпускает долговые бумаги для финансирования беспрецедентных мер, одобренных Конгрессом в рамках поддержки экономики.

Основной спрос на них исходит со стороны Федрезерва: в ближайшее время ведомство может приобрести облигации более чем на $3 трлн. Слабый доллар помог нивелировать давление сырьевых активов, в том числе и нефтяного рынка, благодаря чему чёрное золото продолжило восстанавливать свои позиции.