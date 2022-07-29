Курс евро на МосБирже поднялся выше 63 рублей впервые с 8 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на МосБирже поднялся выше 63 рублей впервые с 8 июля. Курс доллара также стал выше и достиг отметки в 62 рубля.

Как свидетельствуют данные Московской Биржи, курс доллара прибавил 2,01% и достиг отметки в 62,04 рубля, следом поднявшись до 62,25 рубля. Курс евро возрос еще больше: в 14:35 мск он составил 63,695 рубля за единицу.

На 15:00 мск евро торговался по цене 62,7 рубля, доллар — 61,5275.

Ранее член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев указал, что курс доллара зависит от того, кто победит в «хорошем» противостоянии Минфина РФ и Центробанка России. По мнению эксперта, Минфину и экспортерам выгодна девальвация национальной валюты на уровне 70–80 рублей за единицу американской валюты, в то время как линия ЦБ РФ означает более низкую инфляцию, поскольку «укрепление рубля на 10% срезает годовую инфляцию на 0,5–1%, что очень хорошо для рынков капитала и снижения ключевой ставки».

Ранее экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко высчитали курс российской валюты в 2023 году. По их расчётам, он составит 74 рубля за доллар, если у России получится полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС. При таком условии за баррель нефти Brent будут просить $100, а за Urals — $70. Негативным фактором для российской валюты также станет нефтяное эмбарго ЕС и другие торговые ограничения.