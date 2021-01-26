Курс доллара вырос на торгах МосБиржи

https://static.news.ru/photo/91bbd9a8-5fbb-11eb-a1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи прибавил 0,25% и достиг отметки в 75,555 рубля. Курс евро снизился на 0,22% — до 91,26 рубля.

Согласно данным торговой площадки, позднее доллар и евро торговались в «зелёной» зоне. Так, курс доллара рос на 0,2%, до 75,52 рубля, а курс европейской валюты — на 0,11%, до 91,56 рубля.

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Индекс МосБиржи падал на 0,37% и достигал 3384,99 пункта, индекс РТС увеличивался на 0,23%, до 1415,26 пункта.

Позднее биржевые индексы начали снижаться. Индекс МосБиржи терял 0,56% и находился на отметке в 3378,43 пункта, индекс РТС снижался на 0,29%, до 1407,95 пункта.

Как писал NEWS.ru, ранее управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов заявил, что США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам. По его словам, из-за этого для Джо Байдена станет определяющим стимулирование американской экономики. Поэтому можно ожидать продолжения вливания дешёвой долларовой ликвидности на рынок.