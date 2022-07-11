Курс доллара упал до 60 рублей Курс доллара упал до 60 рублей впервые с 5 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По ходу торгов на Московской Бирже курс доллара упал до 60 рублей впервые с 5 июля. Так, по состоянию на 16:55 мск, американская валюта упала в цене до 60,04 рубля. При этом евро торгуется за 60,39 рубля.

В низшей позиции валюта торговалась в 17:08 мск за 59,4525 рубля за единицу. На закрытии торгов доллар остановился на отметке в 60 рублей.

Ранее сообщалось, что курс евро опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. По данным МосБиржи, курс европейской валюты по отношению к доллару снижался до $1,0104 с момента закрытия прошлых торгов.

Макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что даже частичное снятие в России ограничений на вывод капитала направит курс доллара в район 80 рублей. Поводом послужило разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями российским компаниям до 1 сентября текущего года досрочно погашать выданные иностранными банками кредиты в валюте. При этом сумма выплаты должна составлять не менее 20% от суммы долга.