Курс доллара опустился до минимумов 2018 года

https://static.news.ru/photo/aa545c52-2dbf-11eb-a3fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По отношению к десяти крупнейшим мировым валютам стоимость доллара снизилась до минимальных значений за 2,5 года. Такие данные приводит индекс Dollar Spot Index агентства Bloomberg.

В корзину важнейших валют кроме доллара входят также евро, йена, юань, и по отношению к ним показатель американской денежной единицы сократился на 0,2 %.

По мнению валютного стратега National Australia Bank Родриго Катрила, главной причиной такого падения стала позитивная динамика новостей о предстоящей вакцинации от COVID-19 в США. При этом Катрил считает, что благодаря новостям о высокоэффективной вакцине мировая экономика начнёт восстановление гораздо раньше, чем прогнозировалось. Доллар при этом лишится части своей инвестиционной привлекательности во время глобального восстановления.

По данным торгов МосБиржи на 10:48 мск, курс доллара снизился до 75,76 рубля, курс евро — до 89,91 рубля.

На фоне новостей об успешных испытаниях американской вакцины от Moderna дорожает и чёрное золото. Цена на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,38% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $46,03 за баррель. В последний раз данный сорт нефти торговался выше $46 за баррель 2 сентября, писал NEWS.ru.