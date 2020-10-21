Курс доллара на торгах МосБиржи опустился ниже 77 рублей

https://static.news.ru/photo/b2a0badc-1383-11eb-b058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты во время валютных торгов Московской биржи потерял 0,45% и в моменте падал до 76,99 рубля. На таком уровне доллар находился впервые с 13 октября.

Курс доллара на открытии торгов опустился на 0,31% и достиг отметки в 77,1 рубля. Курс евро снизился на 0,04%, до 91,45 рубля. Позднее доллар торговался на уровне 77,11 рубля (-0,3%), а евро — по 91,42 рубля (-0,08%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи прибавил 0,13%, достигнув 2806,80 пункт, а РТС — 0,54%, до 1146,89 пункта.

Курс рубля продолжает ставить новые антирекорды. С начала года он потерял в цене около 20%, только за сентябрь — более 7%. Впрочем, негативный эффект от падения стоимости рубля к доллару и евро ощутят не все. Девальвация по-разному отразится на различных секторах экономики, указывают эксперты. NEWS.ru разбирался, кому может оказаться выгодно обесценивание национальной валюты.