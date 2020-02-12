Курс доллара к рублю на открытии 13 февраля торгов Московской Биржи изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 30 копеек и составил 63,51 рубля.
Курс евро также вырос. По
Индекс самой МосБиржи при открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,3%, до уровня в 3113,34 пункта, а индекс РТС уменьшился на 0,9% и составил 1543,26 пункта.
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус из Китая, вызывающий пневмонию, стал одним из конъюнктурных факторов, влияющих на курс рубля в начале 2020 года.
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