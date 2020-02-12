https://static.news.ru/photo/50e26bae-4e32-11ea-a8df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара к рублю на открытии 13 февраля торгов Московской Биржи изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 30 копеек и составил 63,51 рубля.

Курс евро также вырос. По данным МосБиржи, европейская валюта стала дороже на 28 копеек и составляет теперь 69,03 рубля.

Индекс самой МосБиржи при открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,3%, до уровня в 3113,34 пункта, а индекс РТС уменьшился на 0,9% и составил 1543,26 пункта.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус из Китая, вызывающий пневмонию, стал одним из конъюнктурных факторов, влияющих на курс рубля в начале 2020 года.