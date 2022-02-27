Российская валюта продолжает обвал, и курс доллара на МосБирже достиг 95 рублей. Евро при этом торгуется за 107 рублей.

Мосбиржа открылась в 10:00 мск.

На рынке Forex доллар сейчас стоит около 108 рублей, евро — около 122 рублей.

Ранее финансовый аналитик и кандидат экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака заявил, что санкции Запада фактически уничтожают российскую экономику. Спикер добавил, что в РФ может повториться кризис 1991 года с «чудовищным всплеском инфляции, исчезновением товаров с полок».

Кульбака подытожил, что выход из ситуации окажется «крайне долгим, болезненным и чудовищным» и помощи со стороны других стран ждать не стоит, так как Россию теперь считают страной-агрессором.

Также стало известно, что российских экспортёров с 28 февраля 2022 года обяжут продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Это сделано на основании предложений Министерства финансов Российской Федерации и Банка России.

До этого Евросоюз запретил любые операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального Банка России. Решение вызвано введением санкций в отношении России в связи с военной операцией на Украине. Это касается операций с любым юридическим лицом или органами, которые действую по указанию или от имени Центробанка РФ.