Курс доллара на бирже стремительно падает Курс доллара опустился ниже 95 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара продемонстрировал резкое снижение, следует из данных Московской Биржи. К 17:35 американская валюта торговалась за 94,58 рубля. При этом к открытию биржи курс установился на уровне 97,86 рубля.

За 16 августа максимум фиксировался на уровне 97,4 рубля за доллар. С 17:19 американская валюта начала снижаться в своей стоимости и продолжает это делать по текущий момент.

Евро при этом также просел. Валюта торгуется за 103 рубля за единицу. На момент открытия торгов курс находился на уровне 105,4 рубля.

Днем ранее на фоне решения Центробанка о повышении ключевой ставки доллар также показывал снижение. К 10:39 по московскому времени он опустился с 97 до 95 рублей за единицу.

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что резкое падение курса рубля по отношению к доллару может вызвать биржевую панику.

Повышение ключевой ставки, уверен эксперт, лишь усугубит ситуацию. Данный шаг со стороны Центробанка рискует затруднить работу экономики и расшатать фундамент, на котором находится рубль. По словам Беляева, это существенно отразится на жизни россиян. Так, подорожают импортные товары, а затем цены вырастут и на отечественную продукцию.