Экономист рассказал, чем грозит резкое повышение курса доллара Экономист Беляев: падение курса рубля может вызвать биржевую панику

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Падение курса рубля по отношению к доллару может вызвать биржевую панику, с которой придется работать методами, отличающимися от нынешних, сообщил NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, ЦБ РФ занял наблюдательную позицию вместо того, чтобы заниматься регулированием курса.

Единственное, что видит ЦБ — это повышение ключевой ставки, которая, на мой взгляд, только усугубит ситуацию. Так как это затруднит работу экономики и расшатает фундамент, на котором находится рубль. При этом, вряд ли повторится «черный август». Я допускаю, что рубль может упасть до каких-то беспредельных величин в определенный момент, но потом скорректируется до нынешних значений, — сказал эксперт.

Беляев добавил, что падение отразится на жизни россиян. Он подчеркивает, что сразу подорожают импортные товары, а вслед за этим вырастут цены и на отечественную продукцию

Рубль может дешеветь до 110, 120 рублей за доллар максимум. При этом зарплаты не увеличивается, значит, товаров вы сможете купить меньше. Также отрицательно это сказывается и на промышленном секторе, потому что там закупаются компоненты для развития и модернизации, которые в России не производятся, — рассказал Беляев.

14 августа курс доллара на Московской Бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей, составив 100,33 рубля. Евро же вырос до 110,21 рубля.

Банк России сообщил, что не видит угроз для финансовой стабильности на фоне того, как стоимость национальной валюты продолжает снижаться. По данным представителей ЦБ, ситуация связана с несколькими факторами, в том числе с сокращением стоимостных объемов экспорта и активным ростом внутреннего спроса. В регуляторе заверили, что действия в рамках денежно-кредитной политики призваны удержать ситуацию под контролем, а также стабилизировать инфляцию на уровне 4%.