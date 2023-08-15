Стало известно о падении доллара на фоне решения Центробанка РФ Доллар упал до 96 рублей после решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне решения Центробанка о повышении ключевой ставки доллар опустился ниже 96 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс 95,89 рубля за доллар установился в 10:39.

К 10:49 доллар торговался за 97,4 рубля за единицу. Курс евро составлял 106,4 рубля.

Позднее рубль перешел к резкому снижению. По состоянию на 11:00 курс составляет 98,2 рубля за доллар. Евро торгуется по 107,3 рубля.

Ранее Центробанк РФ объявил об увеличении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Регулятор подчеркнул, что соответствующие меры приняты для обеспечения ценовой стабильности на фоне усиливающейся инфляции. По состоянию на 7 августа ее показатели составляют 4,4%. Причиной является высокий внутренний спрос при стандартных возможностях производства.

При открытии торгов на Мосбирже утром 15 августа стоимость доллара опускалась до 92,6 рубля. При этом курс евро падал до показателя в 103,75 рубля. Спустя 10 минут американская валюта попыталась восстановить свои позиции, поднявшись до 97,16 рубля. Евро при этом увеличился до 105,96 рубля.

Зампредседателя комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов ранее предложил Центробанку взять на себя управление валютной выручкой российских компаний. По его словам, таким образом регулятор сможет укрепить национальную валюту.