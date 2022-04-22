Кулич подорожал за год на 30%

Стоимость домашнего кулича за год выросла на 30%. Его средняя цена в этом году составила 488,6 рубля против 378,7 в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на главу отдела аналитики NTech Дарью Акимову.

В стоимость расчётов была включена средняя цена необходимых ингредиентов: 1 кг муки — 56,9 рубля в этом году против 42,5 рубля в 2021-м, десяток куриных яиц — 90 против 77,3, литр коровьего молока — 78,8 против 64.

Средняя цена сливочного масла составила 195,4 рубля, тогда как в прошлом году она равнялась 156,4 рубля, 100 граммов сахарного песка — 9,1 (4,9) рубля, 100 граммов сухофруктов — 58,4 (33,6) рубля.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России достигла максимальных за 20 лет показателей, ускорившись почти до 17,5%. По данным статслужбы, с начала апреля цены в России выросли на 0,80%, а с начала года — на 10,83%.