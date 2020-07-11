Кудрин: власти должны решительнее бороться с кризисом

https://static.news.ru/photo/98069efc-c370-11ea-8e50-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что власти должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом.

Мы немножко медленно реагируем на вызовы этого кризиса, который совсем не похож на кризисы предыдущих лет, и наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно, — отметил Кудрин, выступая с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).

По его словам, правительство должно оказать более существенную поддержку экономике. Он считает, что власти могли бы занять на 2-3 триллиона рублей больше, чтобы поддержать население.

Кроме того, он напомнил, что в кризис 2008-2009 годов российское правительство действовало быстрее, чем другие страны. Это помогло быстрее справиться с тяжёлой ситуацией, передаёт РИА Новости.

Ранее сотрудники Сбербанка изучили динамику зарплатных начислений во время карантина и самоизоляции и пришли к выводу, что с марта по май зарплаты упали в отраслях, на которые приходится 75% занятых в экономике. По данным банка, доходы сократились у половины их зарплатных клиентов, а у каждого пятого они упали более чем на 30%. После этого члены Совета Федерации предложили правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан, которые снизились из-за введённых в связи с эпидемией коронавируса ограничений.

Как писал NEWS.ru, экономист Михаил Хазин рассказал, как банки в рамках реализации антикризисного плана правительства «грабят» жителей России. По его словам, кредитные организации переводят рубли в доллары и отправляют их в другие страны вместо того, чтобы давать кредиты предпринимателям. Как отметил Хазин, в начале мая критическую ситуацию в РФ смогли спасти с помощью прямых выплат. И президент Владимир Путин понял, что нет смысла давать деньги через правительство. Таким образом можно только увеличить число особняков, купленных богачами в элитных коттеджных посёлках. Намерения главы государства, отметил экономист, были видны по тому, как он продавливал кабмин на предмет выплат врачам, работающим в пандемию коронавируса. И получалось, по мнению эксперта, у президента это плохо.