Кудрин призвал регионы конкурировать с Москвой агломерациями

В России необходимо создавать крупные агломерации, которые будут конкурировать с Москвой и соответствовать международному уровню, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Именно они в дальнейшем будут решать судьбу страны и оказывать влияние на мировую экономику, приводит слова экс-главы Минфина РИА Новости.

По его словам, сейчас в стране только один центр, соответствующий мировому уровню — Москва. Санкт-Петербург пока «слабовато дотягивает» до такого уровня. В перспективе два мегаполиса пойдут на сближение, их доля в ВВП страны будет расти.

В противовес этому в России мы вынуждены, нам нужно создать несколько крутых таких агломераций, — сказал Кудрин.

В качестве кандидатов на роль центров таких формирований он назвал Екатеринбург, Краснодар, Ростов, Новосибирск, Томск.

Ранее глава СП оценил вероятность возвращения России к плановой экономике. По его мнению, такого никогда не произойдёт. Госплан может обернуться отставанием России даже от африканских стран. Кудрин также заявил, что самым большим вызовом для российской экономики станет энергопереход и связанная с этим необходимость замещать энергоэкспорт промышленными товарами и услугами.