Кудрин назвал вложение депозитов физлиц в гособлигации «обычной практикой»

https://static.news.ru/photo/0553ef5c-7f18-11ea-9c3a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вложение свободных средств, в том числе депозитов физлиц, в гособлигации является обычной практикой банков во всех странах. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Отмечается, что ранее в интервью СМИ Кудрин рассказал о возможности использовать для помощи экономике в условиях кризиса 30 трлн рублей, которые лежат на счетах и вкладах физлиц. При этом часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.

Сказал об обычной практике банков во всех странах вкладывать свободные средства, в том числе депозиты физлиц, в гособлигации, — написал в своем Twitter Кудрин.

Он добавил, что не стоит расценивать его слова как инициативу об изъятии денег вкладчиков. Кудрин также считает, что государства часто больше занимают в такие кризисные периоды и что у России с её небольшим госдолгом есть все шансы привлечь инвесторов, в том числе и из числа вкладчиков банков.

Ранее NEWS.ru писал, что Кудрин назвал мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, непредсказуемым и нестандартным. По словам эксперта, этот кризис развивается не по экономическим законам.