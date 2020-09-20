Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

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Россия может избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет. Для этого необходимо продать принадлежащие государству активы, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Он назвал это невостребованным ресурсом экономики. На заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам глава контрольного ведомства представил доклад о проверке исполнения федерального бюджета за 2019 год.

У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 млрд рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать, — цитирует Кудрина ПРАЙМ.

Главный аудитор страны также отметил, что в 2019 году доходы бюджета от приватизации составили порядка 11,5 млрд рублей. При этом от приватизации объектов 2019 года получено 4,2 млрд, уточнил он.

Кудрин подчеркнул, что такая ситуация не соответствует установке президента о необходимости сокращать долю государства в экономике, которую Владимир Путин озвучил в мартовском послании 2018 года.

Как писал NEWS.ru, правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении подоходного налога (НДФЛ) до 15% для граждан, уровень доходов которых превышает 5 млн рублей в год. Одновременно с этим кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК, увеличить плату за природные ресурсы и индексировать акцизы на табак.