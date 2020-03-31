https://static.news.ru/photo/e791969e-735b-11ea-a0d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфедерация труда России (КТР) внесла в правительство РФ и в Госдуму предложения по поддержке рынка труда. В частности, предлагается разрешить оплату из Фонда социального страхования (ФСС) работникам, оказавшимся в вынужденном простое из-за пандемии коронавируса.

Оплачивать период вынужденных нерабочих дней работников, подпавших под карантин или ограничения в виде режима самоизоляции, из Фонда социального страхования РФ, — цитирует предложение «Интерфакс».

По мнению профсоюзного объединения, фактически речь идёт об отпуске из-за распространяющейся по стране болезни. Кроме того, необходимо для тех, кто работает без заключения трудового договора, на период карантина ввести пособие по безработице на уровне МРОТ. Как вариант их можно обеспечить необходимым набором продуктов питания с одновременным освобождением от оплаты ЖКХ.

Отмечается, что важной мерой поддержки может стать освобождение от налогов малого бизнеса, чья работа приостановлена из-за эпидемии. Все эти меры предлагается распространить на граждан государств ЕврАзЭС, работающих в России.

Как писал NEWS.ru, период карантина во время коронавируса считается простоем, и работник в этот период должен получить не менее двух третей тарифной ставки либо должностного оклада.