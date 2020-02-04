Из-за снижения количества поставок из Китая в регионах Дальнего Востока подорожали импортные овощи, которые попадают туда преимущественно из КНР. В связи с закрытием новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 16-ти КПП на границе грузовики с овощами несколько дней не могли проехать в Россию. Замглавы правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев срочно поручил проследить за ценами на продукты в регионе и не допустить их необоснованного повышения. Эксперты объясняют причины возникшего ценового недоразумения.
По данным ТАСС, на время ограничения ввоза с прилавков магазинов в регионе резко пропали многие овощи: крупные торговые сети в ответ на это заявили, что соответствующую продукцию из Китая не привозят, а местные производители завышают цены.
К примеру, покупатели одной из крупнейших в Хабаровском крае торговой сети рассказали «Интерфаксу», что стоимость овощей выросла в полтора-два раза. В частности, килограмм китайских помидоров теперь можно купить, заплатив за него от 350 до 450 рублей, тогда как ранее цены варьировались в пределах 200-300 рублей. Перец подорожал с 300-350 рублей до 450 рублей за килограмм.
В правительстве Приморья считают, что дефицит овощей вызвали ажиотажным спросом сами потребители.
Дефицит помидоров и огурцов в основном вызван ажиотажем, созданным самими покупателями в связи с коронавирусом. Помидоры и огурцы от 150 до 180 рублей быстро раскупаются жителями. Торговые сети не успевают заполнять полки, — прокомментировал ситуацию врио министра промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.
В пресс-службе Минпромторга пояснили, что около 50% на рынке края приходится на местные овощи, остальное завозят из других регионов России и Китая.
В Якутии, куда доставка овощей из Поднебесной обходится ещё дороже, продавцы на оптовых базах объясняют рост стоимости тем, что после закрытия дальневосточных границ с КНР поменялись поставщики. Вице-премьер регионального правительства Денис Белозеров отметил, что на некоторые продукты цены подскочили в два раза. Он даже потребовал, чтобы к работе с поставщиками и оптовиками срочно подключились прокуроры с целью пресечения спекуляции.
Что же касается Камчатки, то в этот дальневосточный регион китайские огурцы зимой возить вообще невыгодно, так что эти овощи поставляют с Сахалина. Контейнеры доставляют через Владивосток. Огурцы из КНР в это время года более низкого качества, и путь до полуострова, увы, не выдерживают. Вот почему в магазинах продаются сахалинские огурцы, которые стоят порядка 300 рублей за килограмм.
По оценкам опрошенных NEWS.ru экспертов, сегодня во всём ДФО производство томатов и огурцов составляет всего 23 тысячи тонн. При этом импорт в регион равен 76 тысячам тонн. Получается, что импортной продукции больше, чем собственной.
Поэтому мы и видим прямую зависимость цен от сбоя с поставками из Китая. Цены стали поднимать те продавцы, у кого не было существенных запасов овощей. При этом китайские огурцы при этом изначально были значительно дешевле нашей продукции.
По его словам, повышенные цены на овощи в ДФО неизбежно связаны с дорогостоящим электричеством в высокий зимний сезон. Местное население предпочитает китайскую продукцию, «поскольку она более дешёвая, хотя, как правило, менее качественная и менее безопасная, чем отечественная». Кроме того, российские продукты на Дальнем Востоке всегда были дороже ввозных, отмечает он.
По словам Глушкова, столь радикальный скачок цен — явление временное, и связано оно с тем, что решающие поставки из Китая «в одночасье не доберутся до потребителя». Кстати, это значит, что проблема продовольственной безопасности на Дальнем Востоке сегодня стоит очень остро. А ситуация с грузовиками, застрявшими на границе, это хорошо иллюстрирует.
Хотя, конечно, власти на этот раз не дремлют. Около 20 тонн огурцов и большая партия помидоров уже в конце недели поступят на прилавки Амурской области. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в областном правительстве сообщила министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова.
С другой стороны, «возникшая ситуация обусловлена исторически и в чём-то она «неизбежна», говорит президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников. И это, несмотря на то, что в соседних регионах «хватает теплиц, чтобы компенсировать достаточное количество овощей, не дошедших из Китая из-за вспышки коронавируса».
Самое интересное, что теплиц вроде бы много рядом, но, увы, подводит логистика (она нерентабельна). По идее, чтобы закрыть потребности и удерживать цены от роста, овощи должны приходить в ДФО именно из соседних с Дальним Востоком регионов. В принципе у производителей есть возможности сейчас компенсировать выпадающее количество овощей. Тем более, что в последнее время тепличное производство наращивает свои объёмы (до 20%). И если огурцы долго не лежат, то помидоры «живут» 30 дней.
Единственное, успокаивает эксперт, необходимо некоторое время, чтобы привести потребительские цены в привычную «норму».
И всё же остаются труднообъяснимые вопросы — где же собственные овощи у самой большой аграрной территории в мире, и почему «застывший» импорт так сильно ударил по продовольственной безопасности Дальневосточного федерального округа.
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