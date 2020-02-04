Из-за снижения количества поставок из Китая в регионах Дальнего Востока подорожали импортные овощи, которые попадают туда преимущественно из КНР. В связи с закрытием новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 16-ти КПП на границе грузовики с овощами несколько дней не могли проехать в Россию. Замглавы правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев срочно поручил проследить за ценами на продукты в регионе и не допустить их необоснованного повышения. Эксперты объясняют причины возникшего ценового недоразумения.

По данным ТАСС, на время ограничения ввоза с прилавков магазинов в регионе резко пропали многие овощи: крупные торговые сети в ответ на это заявили, что соответствующую продукцию из Китая не привозят, а местные производители завышают цены.

К примеру, покупатели одной из крупнейших в Хабаровском крае торговой сети рассказали «Интерфаксу», что стоимость овощей выросла в полтора-два раза. В частности, килограмм китайских помидоров теперь можно купить, заплатив за него от 350 до 450 рублей, тогда как ранее цены варьировались в пределах 200-300 рублей. Перец подорожал с 300-350 рублей до 450 рублей за килограмм.

Юрий Трутнев Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве Приморья считают, что дефицит овощей вызвали ажиотажным спросом сами потребители.

Дефицит помидоров и огурцов в основном вызван ажиотажем, созданным самими покупателями в связи с коронавирусом. Помидоры и огурцы от 150 до 180 рублей быстро раскупаются жителями. Торговые сети не успевают заполнять полки, — прокомментировал ситуацию врио министра промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

В пресс-службе Минпромторга пояснили, что около 50% на рынке края приходится на местные овощи, остальное завозят из других регионов России и Китая.

В Якутии, куда доставка овощей из Поднебесной обходится ещё дороже, продавцы на оптовых базах объясняют рост стоимости тем, что после закрытия дальневосточных границ с КНР поменялись поставщики. Вице-премьер регионального правительства Денис Белозеров отметил, что на некоторые продукты цены подскочили в два раза. Он даже потребовал, чтобы к работе с поставщиками и оптовиками срочно подключились прокуроры с целью пресечения спекуляции.

Что же касается Камчатки, то в этот дальневосточный регион китайские огурцы зимой возить вообще невыгодно, так что эти овощи поставляют с Сахалина. Контейнеры доставляют через Владивосток. Огурцы из КНР в это время года более низкого качества, и путь до полуострова, увы, не выдерживают. Вот почему в магазинах продаются сахалинские огурцы, которые стоят порядка 300 рублей за килограмм.

По оценкам опрошенных NEWS.ru экспертов, сегодня во всём ДФО производство томатов и огурцов составляет всего 23 тысячи тонн. При этом импорт в регион равен 76 тысячам тонн. Получается, что импортной продукции больше, чем собственной.

Поэтому мы и видим прямую зависимость цен от сбоя с поставками из Китая. Цены стали поднимать те продавцы, у кого не было существенных запасов овощей. При этом китайские огурцы при этом изначально были значительно дешевле нашей продукции. Михаил Глушков директор Национального плодоовощного союза директор Национального плодоовощного союза

По его словам, повышенные цены на овощи в ДФО неизбежно связаны с дорогостоящим электричеством в высокий зимний сезон. Местное население предпочитает китайскую продукцию, «поскольку она более дешёвая, хотя, как правило, менее качественная и менее безопасная, чем отечественная». Кроме того, российские продукты на Дальнем Востоке всегда были дороже ввозных, отмечает он.

NEWS.ru

По словам Глушкова, столь радикальный скачок цен — явление временное, и связано оно с тем, что решающие поставки из Китая «в одночасье не доберутся до потребителя». Кстати, это значит, что проблема продовольственной безопасности на Дальнем Востоке сегодня стоит очень остро. А ситуация с грузовиками, застрявшими на границе, это хорошо иллюстрирует.

Хотя, конечно, власти на этот раз не дремлют. Около 20 тонн огурцов и большая партия помидоров уже в конце недели поступят на прилавки Амурской области. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в областном правительстве сообщила министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова.

С другой стороны, «возникшая ситуация обусловлена исторически и в чём-то она «неизбежна», говорит президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников. И это, несмотря на то, что в соседних регионах «хватает теплиц, чтобы компенсировать достаточное количество овощей, не дошедших из Китая из-за вспышки коронавируса».

Самое интересное, что теплиц вроде бы много рядом, но, увы, подводит логистика (она нерентабельна). По идее, чтобы закрыть потребности и удерживать цены от роста, овощи должны приходить в ДФО именно из соседних с Дальним Востоком регионов. В принципе у производителей есть возможности сейчас компенсировать выпадающее количество овощей. Тем более, что в последнее время тепличное производство наращивает свои объёмы (до 20%). И если огурцы долго не лежат, то помидоры «живут» 30 дней. Владимир Плотников президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)

Единственное, успокаивает эксперт, необходимо некоторое время, чтобы привести потребительские цены в привычную «норму».

И всё же остаются труднообъяснимые вопросы — где же собственные овощи у самой большой аграрной территории в мире, и почему «застывший» импорт так сильно ударил по продовольственной безопасности Дальневосточного федерального округа.