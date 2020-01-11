https://static.news.ru/photo/be210b86-34d2-11ea-901f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Большинство ведущих российских банков, согласно исследованию БКС «Премьер» в последние три года отказались от выдачи займов в магазинах (POS-займы) в пользу кредитных карт.

В агентстве «Национальный кредитный рейтинг» пояснили, что многие граждане не понимают схем работы кредиток, что выгодно банкам из-за высоких процентных ставок и различных комиссий, пишут «Известия».

В 2019 году только три банка, входящие в топ-30, оформляли кредиты в магазинах: «Тинькофф», Почта банк и Home Credit Bank. При этом в ЦБ рассказали, что рисков по POS-займам у банков меньше, в 2019 году доля просроченных платежей по ним была на уровне 4,2%, а по кредиткам — вдвое больше, 9,4%.

Как писал NEWS.ru ранее, просрочку по ежемесячным кредитным платежам больше представителей других профессий допускают водители, продавцы и рабочие. Об этом сообщается в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Аналитики утверждают, что именно профессия влияет на платёжеспособность клиента. Более трети должников являются охранниками, медиками, водителями, официантами и грузчиками. В аналогичной ситуации — слесари, сварщики и кладовщики.