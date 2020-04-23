Кремль: технические должники смогут получить кредиты на выплату зарплат

https://static.news.ru/photo/d806ad88-861e-11ea-900c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формальный подход при выдаче кредитов предприятиям на выплату зарплат неприемлем, небольшая техническая задолженность по налогам не является основанием для отказа в подобном кредите.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Пескова спросили, может ли компания получить отказ по кредиту при наличии технической задолженности в несколько рублей.

Нет, здесь формальный подход недопустим. Об этом говорили и премьер Мишустин, и президент Путин неоднократно, - ответил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что у правительства есть механизмы, позволяющие отличить настоящих крупных должников по налогам от тех, чьи долги являются техническими. По словам Пескова, по всем сомнительным случаям решение будет приниматься в ручном режиме.

Заявки на выдачу беспроцентных кредитов на выплату зарплат персоналу российские организации могут оставлять с 8 апреля. Центробанк выделил финансовым организациями для выдачи таких займов 150 млрд рублей. Как сообщал NEWS.ru, Сбербанк уже одобрил кредиты на 5,8 млрд рублей.