https://static.news.ru/photo/e301b320-e986-11e9-854d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Производство крафтового пива может прекратиться в РФ. Это произойдёт в 2021 году, после вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции.

Новые нормы не предусматривают само производство крафтового пива, напитка, выпускаемого в ограниченном объёме небольшими пивоварнями. Об этом сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

В ведомстве отметили, что некоторые сорта крафтового пива можно будет отнести к контрафакту, поскольку его производство не узаконено никакими документами, а вводить единый стандарт по его изготовлению не планируется.

Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета, — цитирует RT источник в Росстандарте.

Ранее News.ru сообщал, что пиво в сентябре 2019 года стало самым ходовым алкогольным напитком у россиян. Также пятёрку самых популярных «товаров с градусами» составили вино, водка, коньяк и сидр. Таковы данные платформы фискальных данных «Такском». Анализ проведён на основе более 15 млрд кассовых чеков. Статистика свидетельствует, что за год из списка самого популярного алкоголя у россиян выбыло шампанское. Его место занял сидр.