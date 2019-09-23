Пиво в сентябре 2019 года стало самым ходовым алкогольным напитком у россиян. Также пятёрку самых популярных «товаров с градусами» составили вино, водка, коньяк и сидр.
Таковы данные платформы фискальных данных «Такском». Анализ проведён на основе более 15 млрд кассовых чеков, сообщает
Статистика свидетельствует, что за год из списка самого популярного алкоголя у россиян выбыло шампанское. Его место занял сидр.
Ранее News.ru сообщал, что назван самый пьющий регион России. Наибольшая доля розничных продаж крепкой алкогольной продукции приходится на Московскую область (9,35%). Далее следуют Москва (8,56%) и Санкт-Петербург (4,32%). Это следует из информации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за второй квартал 2019 года. Отмечается, что несколько меньше крепкого алкоголя продали в Татарстане (3,52%) и Свердловской области (3,24%).