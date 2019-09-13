https://static.news.ru/photo/56f2d2be-d569-11e9-8364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Решение о передаче «Транснефти» пунктов сдачи нефти пока что не принято, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, для постановки точки в данном вопросе нужно изучить позицию не только этой компании и «Роснефти», но и федеральных органов власти, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее президент «Транснефти» Николай Токарев ответил на предложения «Роснефти», связанные с ЧП с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

Перед этим глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредёр обратился к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением снизить в шесть раз норматив допустимого содержания хлорорганики в нефти. В обращении Герхард Шрёдер указал, что он против передачи в управление «Транснефти» всех пунктов сдачи и приёма топлива в России.