https://static.news.ru/photo/48088646-4caf-11ea-a71d-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские власти видят в России одного из своих главных врагов, поэтому используют бюджет страны в качестве инструмента экономической агрессии против РФ. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его словам, в проекте бюджета на 2021 год администрация США предусмотрела выделение более $760 млн странам Европы и Центральной Азии на противодействие влиянию России.

Это и есть цена европейской и азиатской русофобии, — цитирует сенатора РИА Новости.

Косачев добавил, что ещё $24 млн Вашингтон планирует потратить на борьбу с российской «пропагандой и дезинформацией».

Сенатор отметил, что расходы США на противодействие России могут быть гораздо выше, поскольку в проекте бюджета указаны только прямые затраты. Средства на поддержание антироссийский настроений в мире могут перечисляться по другим каналам, в частности, через «псевдонезависимые фонды».

Ранее NEWS.ru писал, что в Совфеде назвали причину, по которой США считают Россию одним из главных врагов. По мнению сенатора Олега Морозова, всё дело в военной мощи РФ, превосходстве над Штатами по некоторым позициям. Вашингтон считает это вызовом и стремится вернуть первенство.