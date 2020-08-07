Депутаты Госдумы предпринимают попытки смягчить закон, позволяющий взимать налог с банковских вкладов россиян. За последние дни поступило сразу два предложения на эту тему. Одно из них — создание специальных вкладов для накопления средств на покупку жилья, которые не будут облагаться НДФЛ. Другая инициатива — повысить порог налогообложения депозитов с одного миллиона рублей до пяти миллионов. Эксперты полагают, что спецвклады на недвижимость вряд ли будут пользоваться большим спросом у россиян, которые предпочитают не копить всю сумму, а брать ипотеку.

В России может появиться новая категория банковских вкладов — на покупку недвижимости. Главное отличие в том, что на них не будет распространяться новый закон о налогообложении депозитов, размер которых превышает один миллион рублей. Освобождать вклады от налогов предполагается на срок до пяти лет, а если по их истечении клиент не приобретёт жильё, ему придётся вернуть государству всю неуплаченную за это время сумму.

Предложение было направлено на имя министра финансов РФ Антона Силуанова членом комитета Госдумы по бюджетам и налогам Евгением Фёдоровым, сообщает RT. Как следует из письма депутата, возможность открыть специальные вклады будет лишь у граждан, не имеющих в собственности недвижимости и планирующих её приобрести.

Необходимость своего предложения автор объясняет тем, что ряд вкладчиков использует депозиты и доход с них как средство накопления денег на покупку жилья.

Напомним, весной в России был принят закон, согласно которому, доходы по процентам банковских вкладов, превышающих 1 млн рублей, будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Закон начинает действовать с 1 января 2021 года. Причём речь идёт о совокупности всех вкладов граждан, то есть разбивать их на небольшие суммы и не платить в казну — не получится. На сам депозит налог распространяться не будет.

Отдельная категория вкладов для тех, кто копит на жильё, вряд ли будет пользоваться большим спросом, полагают эксперты.

Львиная доля приобретения жилья — это всё-таки ипотека. Единицы целенаправленно копят на покупку квартиры в условиях нестабильности. К тому же более эффективный механизм получения финансовой помощи от государства при покупке жилья — это система имущественных вычетов по НДФЛ. Более целесообразным представляется развивать её, нежели вводить непрозрачный и не очень контролируемый формат исключения из налогообложения предложенных доходов. Владимир Саськов эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ и директор Ассоциации налоговых консультантов эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ и директор Ассоциации налоговых консультантов

Специальные вклады не станут массовой практикой, потому что депозиты не главный инструмент накопления для покупки жилья, соглашается вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. К тому же, по его словам, смущает срок в пять лет, за который нужно купить жильё, или придётся вернуть неуплаченные налоги.

Надо идти не от снижения налогов на отдельно взятые вклады, а от повышения доходов домохозяйств. Люди не могут купить жильё не потому, что они растрачивают деньги, а потому, что реальные располагаемые доходы уже много лет сокращаются. Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов вице-президент Российской гильдии риелторов

По словам эксперта, люди уже не копят годами на квартиру, а предпочитают брать ипотеку. Однокомнатная квартира в новостройке на окраине Москвы стоит четыре миллиона рублей, значит первоначальный взнос (порядка 20%) составит 800 тыс. С учётом других издержек, нужно иметь как раз один миллион рублей, чтобы взять ипотеку, рассуждает эксперт. В регионах эта сумма будет значительно меньше.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне всё же копят в банках на покупку квартиры, но речь идёт не о миллионах, а, скорее, о нескольких тысячах человек, полагает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Он отмечает, что схожие с предлагаемыми спецсчетами банковские продукты уже есть, например военная ипотека. Для гражданского населения в некоторых регионах и банках есть похожие продукты: гибрид вклада и займа. Спрос на них невысокий, но стабильный, отметил специалист. Между тем идея освобождения вкладов от НДФЛ не сильно поможет в приобретении жилья, считает он.

Текущие ставки по долгосрочным депозитам на сумму от одного миллиона рублей редко превышают 5%. Налог с превышения этой суммы составит 6,5 тыс. с каждого второго и последующего миллиона. Это копейки даже по меркам региональных покупателей жилья. Они больше выгадают от скидки продавца, чем при освобождении от налога. Валерий Емельянов аналитик ИК «Фридом Финанс» аналитик ИК «Фридом Финанс»

Высокий порог

Ранее группа депутатов ЛДПР предложила освободить от налога все банковские вклады размером менее пяти миллионов рублей. Законопроект о повышении порога в один миллион сразу в пять раз был внесён ими в Госдуму. В этом случае действие налога будет распространяться только на высокообеспеченных людей, полагают депутаты.

С порогом в 1 млн рублей налогообложение, по мнению авторов законопроекта, может затронуть интересы относительно небогатых граждан, включая пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, которые держат деньги в банке для получения дополнительного дохода к пенсии. Кроме того, это может коснуться тех, для кого депозит — средство накопить на покупку жилья, машины или образование детей.

Сама идея, что с богатых нужно брать больше налогов — справедлива, это ещё французы придумали более двухсот лет тому назад, отмечает доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Дмитрий Тихонов. Однако планка богатства, по его мнению, сильно занижена.

В нашей стране человек, имеющий один миллион рублей — небогатый. Средняя месячная зарплата в России — более 50 тыс. рублей, в Москве — 80 тыс. Я — человек предпенсионного возраста, и если мы с супругой более чем за 30 лет работы накопили один миллион рублей — это не значит, что мы богаты. Пять миллионов рублей — уже больше похоже на правду. Дмитрий Тихонов доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС

Взимание налога с банковских вкладов может коснуться нескольких миллионов россиян, считает эксперт. Для работающих людей — потери не так велики, хуже придётся пенсионерам. Допустим человек накопил к старости два миллиона рублей и рассчитывал получать доход как добавку к пенсии, а теперь с него придётся отдавать 13%. Это — социально несправедливо, считает специалист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России, кстати, не поддержало законопроект депутатов. Повышение планки до пяти миллионов будет сродни полной отмене налога на вклады, поясняет Валерий Емельянов.

Более 99% населения не имеет таких сумм на счетах и соответственно не будет платить налог. Те, кого коснётся налогообложение, сэкономят около 20 тыс. рублей за каждый год владения вкладом. Для государства же это — упущенная выгода в размере нескольких десятков миллиардов рублей — сопоставимо с бюджетом крупного города, — отметил эксперт.

Бегство вкладов

Между тем сами банковские вклады становятся всё менее привлекательными для россиян. Центробанк РФ с июня 2019 года последовательно снизил размер своей ключевой ставки с 7,75% до 4,25%. Вслед за этим заметно уменьшились и проценты по депозитам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков РФ в конце июля опустилась до 4,58%. Для сравнения, год назад она была 7%. Снижение ставок по депозитам уже вызывает беспокойство и порождает разговоры о возможности сильного оттока вкладов из банков.

Отток депозитов из-за уменьшения процентов будет, но не таким большим, считает Дмитрий Тихонов. Дело в том, что надёжных путей вложения средств не так много.

Проблема в том, что лёгких альтернатив нет. У нас в стране люди знают два варианта — покупка недвижимости и сдача её в аренду и вложение в ценные бумаги. Сдавать в аренду не так просто, а покупать бумаги в разгар мирового кризиса — рискованно. Кто-то, конечно, уйдет из банков, но большая часть останется, потому что не знает, куда переложить свои деньги, — считает эксперт.

Тем не менее зимой люди задумаются о том, что делать с депозитами, полагает Валерий Емельянов.

В декабре – январе многие вкладчики обновляют свои финансовые продукты, поскольку истекают сроки по прошлогодним депозитам. Многим приходят годовые премии, и их нужно куда-то размещать. Теперь у вкладчиков есть дополнительный аргумент, чтобы попробовать себя в роли инвестора. Ещё один вариант — переложиться в валюту. Доллар с начала года вырос на 19%, евро — на 28%. Это гораздо больше, чем принесли рублёвые вклады, и никаких налогов с удорожания валюты платить не нужно, — подчеркивает аналитик.

Для тех же, кто останется верен стратегии ежегодного обновления банковских вкладов, потери от НДФЛ составят порядка 0,5%, отметил экономист. То есть при номинальной ставке 5% человек должен держать в уме реальные 4,5%.