https://static.news.ru/photo/bee56aa2-c98a-11e9-89d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нефтегазовые новости ВКонтакте/vk.com

ЛУКОЙЛ получил уведомления контрагентов о претензиях в связи с ЧП на нефтепроводе «Дружба», по которому из России в Европу поступала загрязнённая нефть. Менеджмент компании считает, что это не окажет существенного негативного влияния на её финансовое состояние.

Компания и ряд других компаний группы были уведомлены различными контрагентами о направлении им претензий на предмет поставки предположительно не соответствующих спецификации объёмов нефти через нефтепровод «Дружба» (принадлежащий и эксплуатируемый государственной компанией «Транснефть») во втором квартале 2019 года, — сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый отчёт ЛУКОЙЛа за первое полугодие.

В документе подчёркивается, что ЛУКОЙЛ в настоящее время «не может надёжно оценить сумму претензий и вероятность или перспективы их успеха, но руководство считает, что конечный результат данных разбирательств не окажет существенного негативного влияния на финансовое состояние группы».

Превышение в нефти хлорорганических соединений, как говорится в документе, привело покупателей к финансовым потерям, которые, однако, «не были полностью определены или подтверждены».

Как писал News.ru, ранее глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредёр обратился к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением снизить в шесть раз норматив допустимого содержания хлорорганики в нефти. Также экс-канцлер ФРГ предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством сырья из РФ.