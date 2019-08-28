ЛУКОЙЛ получил уведомления контрагентов о претензиях в связи с ЧП на нефтепроводе «Дружба», по которому из России в Европу поступала загрязнённая нефть. Менеджмент компании считает, что это не окажет существенного негативного влияния на её финансовое состояние.
Компания и ряд других компаний группы были уведомлены различными контрагентами о направлении им претензий на предмет поставки предположительно не соответствующих спецификации объёмов нефти через нефтепровод «Дружба» (принадлежащий и эксплуатируемый государственной компанией «Транснефть») во втором квартале 2019 года, — сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый отчёт ЛУКОЙЛа за первое полугодие.
В документе подчёркивается, что ЛУКОЙЛ в настоящее время «не может надёжно оценить сумму претензий и вероятность или перспективы их успеха, но руководство считает, что конечный результат данных разбирательств не окажет существенного негативного влияния на финансовое состояние группы».
Превышение в нефти хлорорганических соединений, как говорится в документе, привело покупателей к финансовым потерям, которые, однако, «не были полностью определены или подтверждены».
Как писал News.ru, ранее глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредёр обратился к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением снизить в шесть раз норматив допустимого содержания хлорорганики в нефти. Также экс-канцлер ФРГ предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством сырья из РФ.