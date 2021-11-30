Производитель легендарных конфет «Моцарт» обанкротился из-за пандемии

Австрийская компания Salzburg Schokolade, производившая легендарные круглые шоколадные конфеты «Моцарт» с 1896 года, объявила о банкротстве. По данным Die Presse, причиной послужила пандемия COVID-19, в частности, отсутствие туристов в Вене и Зальцбурге.

Хотя в последние годы удавалось получить прибыль, компания всё же сильно пострадала от пандемии коронавируса с 2020 года, — заявил управляющий директор производителя кондитерских изделий Кристиан Шюгерль.

Судебное разбирательство по делу о несостоятельности компании пройдёт сегодня, 30 ноября, в Региональном суде Зальцбурга, сообщает издание Die Presse.

По ещё не подтверждённым сведениям, под угрозой увольнения находятся 140 сотрудников, а также, в случае полного провала компании, может пострадать и трёхзначное число кредиторов, которым задолжала Salzburg Schokolade.

Кондитерская компания Reber Mozart была основана Петером Ребером в Мюнхене в 1865 году. Основной продукцией, которую выпускает корпорация, стали разнообразные шоколадные изделия.

Конфеты «Моцарт» являются наиболее популярными кондитерскими изделиями данной фирмы. Это не просто конфеты, это настоящее произведение искусства, в состав которых входит горький шоколад с фисташковым наполнителем, а также с марципаном и трюфелем или молочный шоколад с нугой, лесными орехами, фисташками.