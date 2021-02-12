Компания Mercedes отзывает более миллиона бракованных автомобилей

https://static.news.ru/photo/02163aaa-6e57-11eb-b7fb-96000091f725_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Компания Mercedes-Benz отзывает 1,3 млн своих автомобилей из-за дефектов с неправильной работой вызова экстренных службы. Автопроизводитель намерен уведомить владельцев машин и бесплатно обновить программное обеспечение.

Процедура начнётся с 6 апреля, сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах США. Отзываться будут автомобили с 2016 по 2021 год выпуска.

Также компания Daimler Vans будет отзывать автомобили Metris 2016–2020 годов и Sprinter 2019–2020 годов.

Возврат машин связан с тем, что в 2019 году во время аварии система автомобиля отправила неправильный сигнал о координатах машины. По этому поводу компания провела расследование и выяснила, что имеются и другие подобные случаи. При этом на территории США они не зарегистрированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты составили рейтинг автомобилей с самой низкой антикоррозийной защитой. Для этого они проанализировали отзывы владельцев и мастеров-жестянщиков.