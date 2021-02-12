Компания Mercedes отзывает более миллиона бракованных автомобилей

Компания Mercedes-Benz отзывает 1,3 млн своих автомобилей из-за дефектов с неправильной работой вызова экстренных службы. Автопроизводитель намерен уведомить владельцев машин и бесплатно обновить программное обеспечение.
Процедура начнётся с 6 апреля,
Также компания Daimler Vans будет отзывать автомобили Metris 2016–2020 годов и Sprinter 2019–2020 годов.
Возврат машин связан с тем, что в 2019 году во время аварии система автомобиля отправила неправильный сигнал о координатах машины. По этому поводу компания провела расследование и выяснила, что имеются и другие подобные случаи. При этом на территории США они не зарегистрированы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты составили рейтинг автомобилей с самой низкой антикоррозийной защитой. Для этого они проанализировали отзывы владельцев и мастеров-жестянщиков.