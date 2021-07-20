Компания Абрамовича не будет строить бумажное производство за $1 млрд

Лесопромышленная компания RFP Group, совладельцем которой является Роман Абрамович, отказалась от строительства целлюлозно-бумажного производства на Дальнем Востоке, так как проект оказался нерентабельным. А для его строительства требуется $1 млрд. Об этом пишет РБК.

RFP Group отказалась от проекта, так как его прогнозируемая доходность оказалась почти на нулевой отметке.

Мы наняли иностранных консультантов, которые детально проработали этот проект, но даже при условии, что мы обеспечим завод сырьём, его внутренняя норма доходности была бы близка к нулю, — отметил глава компании Константин Лашкевич.

В 2018 году компания вела переговоры о строительстве завода с китайской стороной. По первоначальной задумке RFP Group были лишь поставщиками леса, где объём поставляемой древесины был бы около 600 тыс. кубометров за год. Но тогда оказалось, что хорошего дерева в регионе нет и большая часть леса составляла лиственница, которую стараются не использовать, вспоминает Лашкевич. В итоге бизнесменов из КНР это не устроило.

При этом глава компании уверен, что строительство завода на Дальнем Востоке не нужно, так как рентабельности такие крупные проекты иметь не будут. Лучше всего делать небольшие по инвестициям проекты, которыми проще управлять.

Ранее стало известно, что олигарх из группы Абрамовича предложил приватизировать лес. Это нужно для того, чтобы можно было заниматься интенсивным выращиванием леса.