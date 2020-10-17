Коллекторы: россияне отказываются гасить долги из-за отсутствия денег

https://static.news.ru/photo/ab323f88-11c0-11eb-babc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подавляющее большинство российских заёмщиков, отказывающихся выплачивать долги и допустивших просрочку, назвали причиной этого финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Он обратил внимание, что если в марте причинами возникновения просрочки финансовые трудности называли 55% россиян, то сейчас эта цифра увеличилась до 70%. 50% из них заявили о трудностях, а 30% сослались на то, что потеряли работу. 15% ответили, что у них не хватает средств, сообщает РИА Новости.

Интересно отметить, что практически перестали должники называть такую причину, как невозможность справиться со своей платёжной нагрузкой из-за оформления нового кредита, — сказал Михеев.

7% россиян сказали, что пойдут в суд, чтобы уменьшить сумму долга. Еще 7% считают, что в нынешней ситуации долг им должен быть списан, они не должны его возвращать. 6% не согласны с суммой долга и отказываются платить именно по этой причине. 2% намерены объявить банкротство, еще 2% заявляют, что не оформляли никакого кредита. Наконец, 6% назвали другие причины.