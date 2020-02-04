https://static.news.ru/photo/322b6512-46f3-11ea-916c-fa163e074e61_660.jpg Фото: nattanan23 /pixabay.com

Специалисты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) составили рейтинг регионов России, чьи жители чаще всего не платят по кредитам. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно исследованию, лидерами по просроченным платежам стали жители Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Притом в Ингушетии зафиксирована и одна из самых низких просроченных задолженностей на одного человека — 7,8 тысяч рублей.

По сумме просроченной задолженности лидируют Тыва, Подмосковье и Якутия.

Также высокая просрочка наблюдается у жителей Карачаево-Черкесии (29 тысяч рублей), Тюменской области (28,8 тысячи рублей), Бурятии (28,7 тысячи рублей), Калининградской области (26,4 тысячи рублей), Красноярского края (25,7 тысячи рублей), Адыгеи (25,6 тысячи рублей) и Иркутской области (25 тысяч рублей), — приводит данные исследования агентство.

Меньше всего просроченной задолженности на одного человека отмечено в Крыму и Севастополе. Чуть больше показатели в Дагестане и Чечне.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, представители каких профессий чаще всего не платят по кредитам. По данным исследования, ими оказались продавцы, водители и рабочие. А самыми ответственными были названы учителя и врачи.