Коллектор предсказал увеличение количества отказов в выдаче кредитов

https://static.news.ru/photo/8159ca36-5b31-11eb-b541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2021 году следует ожидать сокращения выдачи потребительских кредитов. Об этом заявил банковский эксперт и президент Ассоциации коллекторов Эльман Мехтиев.

Специалист удивился, что потребительское кредитование упало всего на 3%, хотя в других секторах снижение составило не менее трети, в сравнении с показателями прошлого года.

Кредитование вырастет, когда экономика «проснётся», а это может быть связано только с результатами вакцинации, — рассказал Мехтиев в эфире «Радио 1».

Эксперт усомнился, что в этом году произойдёт какое-либо увеличение кредитования. Он пояснил, что о результатах вакцинации можно будет говорить не раньше второго или третьего квартала этого года. Пока невозможно определить время выхода из кризиса. Мир ещё никогда не сталкивался с подобным пандемии коронавируса.

В обычные времена, когда были «штатные» кризисы, восстановление занимало минимум полгода. Сейчас же у нас другая ситуация: экономический кризис, на который наложилась пандемия, — отметил эксперт.

По его словам, меньше всего пострадало ипотечное кредитование. Это связано с тем, что деньги выделяются под надёжный залог.

Уровень одобрения кредитов россиянам поставил трёхлетний антирекорд. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. В 2020 году стороны одобрили только треть (33,9%) полученных заявок на кредиты. В сравнении с 2019 годом доля удовлетворённых обращений упала на 3 процентных пункта, до трёхлетнего минимума.

Кредитная политика была ужесточена во всех сегментах, но больше всего затронула автокредитование, где в 2020 году было отклонено 62% заявок. Снизился уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт, до 31,2%. При этом вопреки кризису в прошлом году было взято рекордное число ипотечных кредитов, а также был поставлен новый рекорд по объёму ипотечного кредитования, писал NEWS.ru.