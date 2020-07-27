КНР стала крупнейшим импортёром российского мяса

https://static.news.ru/photo/aa2d78a6-d083-11ea-b65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Допуск российского мяса на китайский рынок изменил общую структуру покупателей этой продукции. Её крупнейшим покупателем теперь является Китай, который превзошёл по экспорту Украину.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Агентство отмечает, что за шесть месяцев 2020 года в натуральном выражении на долю материкового Китая пришлось 45% поставок, а с учётом автономного Гонконга — 54%. При этом доля Украины в российском экспорте снизилась с 28% до 16%.

За полгода КНР завезла из России 79,9 тыс. т мяса, а Украина — 40,9 тыс. Эксперты издания отмечают, что российский экспорт вырос главным образом из-за увеличения поставок мяса птицы. Сказалось и то, что в 2020 году российским производителям разрешили экспортировать в КНР охлаждённую говядину. Рост экспорта в этом сегменте рынка пока невелик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия намерена наращивать экспорт сахара до 1,8 миллиона тонн в 2020 году. При этом по итогам сезона-2019/20, завершающегося в конце сентября, РФ должна занять седьмое место в мире по поставкам данного продовольственного товара. Такие выводы содержатся в отчёте Международной организации по сахару, в которую входят 87 стран.