Россия намерена наращивать экспорт сахара до 1,8 миллиона тонн в 2020 году. При этом по итогам сезона-2019/20, завершающегося в конце сентября, РФ должна занять седьмое место в мире по поставкам данного продовольственного товара. Такие выводы содержатся в отчёте Международной организации по сахару, в которую входят 87 стран. По словам экономистов, до сих пор считалось, что производство тростникового сахара менее затратно, чем свекловичного.

В прошлом сезоне Россия экспортировала за рубеж 277 тысяч тонн продукции, при этом в текущем году данный показатель увеличился почти в четыре раза. Эксперты отмечают, что рост поставок обусловлен небывалым урожаем сахарной свёклы (по данным Росстата, в прошлом году её сбор вырос на 29% — до 54,3 млн тонн) и снижением цен на отечественном внутреннем рынке.

Напомним, что до сих пор Россия не входила в ТОП-10 мировых экспортёров сахара.

По мнению специалиста по аграрному рынку и директора российской консалтинговой компании Sugar.Ru Вадима Гомоза, подобный всплеск экспорта обусловлен значительным падением цен на белый сахар, что снижает налоговые поступления в бюджет. Вместе с тем увеличились объёмы продаж и валютные поступления, отмечает Гомоз.

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Перепроизводство на протяжении последних нескольких лет давит на рынок, цены и экономику сахарного производства. Это требовало от государства решений — либо строить заводы, либо субсидировать отрасль. Представители сами решили свою проблему и часть продукции продают на экспорт, объясняет директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов. По его оценкам, для российского бюджета «это очень позитивная новость».

Однако при этом, отмечает заместитель заведующего кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ Денис Горулев, «не стоит переоценивать ни стратегичность данной тенденции, ни долю влияния этих поступлений на бюджет страны». Пока, по его суждению, «мы наблюдаем конъюнктурный прорыв, который носит моментный характер».

Что даёт России её попадание в «десятку»

Пока ничего особенного, потому что это только первый год, отмечает Вадим Гомоз. Дальнейшее зависит от мировых цен на сахар. Если они будут высокие, такой экспорт выгоден, если низкие, компании понесут убытки.

Перспективным плюсом станет улучшение эффективности производства сахара и снижение себестоимости, но результаты мы поймём только через несколько лет. До сих пор считалось, что производство тростникового сахара менее затратно, чем свекловичного. Вадим Гомоз специалист по аграрному рынку и директор российской консалтинговой компании Sugar.Ru специалист по аграрному рынку и директор российской консалтинговой компании Sugar.Ru

По словам Дениса Горулева, для России и местных сельхозпроизводителей (сахаропроизводителей) тенденция роста экспорта «скорее хороший PR, которым они, может быть, воспользуются, а может быть, и не сумеют, как это обычно бывает».

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Я бы тут ассоциациям сахаропроизводителей очень рекомендовал не упустить момент и посмотреть, как данную ситуацию можно использовать в стратегии выхода на мировой рынок. Денис Горулев заместитель заведующего кафедрой банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ заместитель заведующего кафедрой банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ

Но, как отметил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов, сахар в РФ является одним из социально значимых продуктов, поэтому обычно цена на него на внутреннем рынке — это фактор, сдерживающий экспорт продукта из России.

Рост цен на внутреннем рынке может оказаться возвращением среднегодовых цен в тренд развития внутреннего рынка сахара в устоявшийся тренд динамики цен за последние 10 лет. Ибрагим Рамазанов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

По суждению Рамазанова, попадание России в ТОП-10 экспортёров сахара указывает не только на повышение степени продовольственной безопасности страны, но и тем самым повышает статус и имидж государства как основного производителя стратегически важного сельскохозяйственного сырья для перерабатывающей промышленности. Кроме того, подобная позиция повышает показатели глобальной конкурентоспособности РФ.

АО «Успенский сахарник»/ussah.ru

Ещё, по мнению Анатолия Тихонова, нужно отметить то, что традиционно рынки стран СНГ находились под влиянием России. При этом возможность постоянно увеличивать экспорт — для нас сложный вопрос, говорит эксперт. Дело в том, уточняет он, что поддержка европейского рынка не позволит зайти на него чужому сахару. Но в случае, например, климатических колебаний, у нас всё-таки есть шанс наращивать свой экспорт.

Факторы, которые сыграли на руку России, следующие: падение внутренних цен, вызванных перепроизводством сахара в РФ; рост мировых цен, которые в с 1 января опускались до $308/т, а сейчас находятся на уровне $350/т; пандемия коронавируса, в результате которой ряд стран, в частности Узбекистан, снизили импортные пошлины на белый сахар, что позволило ввезти на территорию этого государства с начала сезона 250 тыс. тонн белого сахара. Таковы данные мониторинга Sugar.Ru.

АО «Успенский сахарник»/ussah.ru

Стоит отметить, что до недавнего времени в России было около 90 сахарных заводов и 10 из них закрылись. Однако если 15–20 лет назад урожайность была от 18 до 25 тонн с гектара, то сейчас средняя урожайность свёклы повысилась почти в два раза. В некоторых регионах получают до 50–60 тонн. При этом в Европе урожайность — в пределах 80 тонн с гектара. В России другие климатические условия и почвы. Но у нас, говорят специалисты, хорошие результаты, когда производство превышает потребление, и это ощутимо влияет на рынок и цены.

Эксперт РЭУ полагает, что Россия ещё не полностью реализовала свой экспортный потенциал. Она может достигнуть его без ущерба для параллельного развития внутреннего рынка и ущемления интересов российских потребителей. В частности, по посевным площадям под сахарную свёклу, вовлекаемым в оборот, Россия даже не достигла уровня 80-х годов прошлого века, а по урожайности сбора сахарной свёклы — среднеевропейских показателей, на фоне внедрения европейских технологий выращивания и переработки сахарной свёклы.