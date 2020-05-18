Китайскому бизнесу усложнят выход на IPO

https://static.news.ru/photo/c815e004-99a3-11ea-9f4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/Global Look Press

Нью-йоркская биржа NASDAQ собирается ввести новые ограничения на первое публичное размещение ценных бумаг (IPO). Это осложнит данный процесс для китайского бизнеса.

Компаниям из некоторых стран придётся привлекать во время IPO минимум $25 млн или не менее четверти рыночной капитализации. Это будет первый раз, когда NASDAQ установит нижний порог IPO, передаёт Reuters.

Подобные изменения помешали бы многим предприятиям из КНР, торгующимся в данное время на NASDAQ, стать публичным. Из 155 компаний, которые зарегистрировались на бирже с 2000 года, 40 получили доход от IPO меньше $25 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в России опустился до минимальной отметки за всю историю наблюдений.

Постепенное снижение индекса началось в феврале. Тогда он составлял 49,6 пункта, что чуть ниже границы роста деловой активности. В марте показатель составил 45 пунктов, а в апреле опустился до 38,5 пункта.