Китай завалил российский рынок рыбой

Китай по итогам 2025 года довел экспорт рыбы в Россию до максимального уровня за последние 10 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. За 12 месяцев Россия купила у Поднебесной этой продукции на $188,3 млн (14,2 млрд рублей) против $141,1 млн (10,6 млрд рублей) годом ранее.

Таким образом, сумма поставок выросла на 34%, достигнув максимального значения с 2015 года. Основную часть из них составила замороженная рыба на сумму $132,6 млн (10 млрд рублей). Экспорт рыбного филе оценивается в $52,6 млн (4 млрд рублей), а сушеной рыбы — в $2,9 млн (227 млн рублей).

Ранее стало известно, что Россия заняла первое место среди поставщиков гречки на американский рынок, сместив с лидерской позиции Канаду. Меньше чем за год российские компании отправили в США гречку на сумму $1,8 млн (140,8 млн рублей), тогда как канадские поставки составили $1,6 млн (125,1 млн рублей).

До этого появилась информация, что США нарастили закупки российских удобрений на 44% по итогам 10 месяцев 2025 года. Экспорт достиг $1,359 млрд (107 млрд рублей), что стало максимальным показателем с 2022 года. На первом месте — Канада с показателем $3,1 млрд (245 млрд рублей).