https://static.news.ru/photo/d15a15ce-7296-11ea-bf2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jingbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайские нефтеперерабатывающие заводы закупили 10-12 грузов с российской нефтью Urals объемом 1-1,2 млн тонн с поставкой в апреле. Это на 40-70% превышает объём закупки российского чёрного золота в предыдущие два месяца.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров, компания Unipec купила около девяти грузов с поставкой в апреле, семь из которых из Сургута.

Один груз Unipec приобрела у Litasco с поставкой 10-14 апреля на $4,6 за баррель дешевле эталонного сорта Dated Brent. В тот момент он находился на самой низкой отметке с января 2011 года.

Как отмечает агентство, объём поставок из России в феврале составлял 540 тыс. тонн, а в марте достиг 700 тонн. Трейдеры считают, что покупательский спрос возобновился из-за падения цен на нефть и роста внутренней экономики Китая.

Как писал NEWS.ru, ранее в министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что королевство в мае 2020 года намерено увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки.