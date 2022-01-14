Китай снял ограничения на железнодорожные перевозки из России

Китай с 14 января снял ограничения на железнодорожные перевозки грузов из России, которые действовали с декабря прошлого года. Меры вводились из-за напряжённой ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба РЖД.

Москва уже получила официальное уведомление от Пекина, запрет касался всех грузов, кроме контейнерных.

Мы получили официальное уведомление от Пекина, что китайские железные дороги с сегодняшнего дня снимают ограничения на приём грузов через железнодорожные погранпереходы. Они были введены в начале декабря 2021 года в рамках усиления мер по профилактике COVID-19 и контролю над эпидемиологической ситуацией, — говорится в сообщении госкомпании.

Однако, снятие запрета не распространяется на перевозки необработанной древесины, так как эти поставки лимитированы с 1 января правительством КНР. Что касается вагонов с сырьём, застрявшими на границе, они уже перенаправлены по другим маршрутам для реализации древесины на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что более 9 тысяч вагонов с нефтеналивными грузами скопилось на сети РЖД. Число цистерн уже достигло пятилетнего максимума и продолжает расти.