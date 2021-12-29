Число брошенных вагонов с нефтепродуктами достигло пятилетнего максимума

Более девяти тысяч вагонов с нефтеналивными грузами скопилось на сети РЖД, сообщает РБК со ссылкой на близкие к железнодорожным перевозкам источники. Число цистерн уже достигло пятилетнего максимума и продолжает расти. Компания считает, что всему виной первые серьёзные холода и проблемы с выгрузкой цистерн в портах, однако портовики не согласны с этим.

К концу декабря 2021 года среднесуточное количество гружёных нефтебензиновых цистерн, брошенных на сети РЖД, достигло девяти тысяч и продолжает расти. Это почти в два с половиной раза больше, чем в конце прошлого года.

По словам исполнительного директора Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексея Дружинина, у РЖД есть и другие проблемы. Например, по данным СОЖТ на 27 декабря, на сети РЖД было брошено 1125 поездов — почти 79 тысяч вагонов со всеми грузами. Данные за 2020 год в союзе не огласили.

Дружинин называет сложившуюся ситуацию «неуникальной» и «рабочей». По его словам, одной из причин скапливания такого количества вагонов стала индексация грузовых тарифов РЖД на 6,8% с 2022 года.

Сейчас идёт большой объём предъявления грузов с целью вывоза до 1 января. При этом РЖД уже выполнили план по погрузке на 2021 год, — пояснил он.

Ранее сообщалось о проекте, представленном РЖД по приведению железнодорожных путей к «нормативному состоянию», рассчитанный на период с 2022-го до 2030 года. Программа была разработана в рамках поручений президента. По данным компании, на капремонт потребуется порядка 6,5 трлн рублей. При этом для получения необходимой суммы предполагается резкое увеличение надбавки на капремонт к тарифу до 7–8% на всё время.