Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев заявил, что переговоры с коллегами из Белоруссии о поставках нефти состоятся до 20 января. По его словам, подписание соглашения возможно в случае, если предложенный вариант будет выгоден казахстанским компаниям.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что в октябре 2019 года предшественник Ногаева на посту главы Минэнерго Канат Бозумбаев рассказывал о согласованных с Белоруссией основных параметрах соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов. По его словам, документ должен был быть подписан после прохождения «внутригосударственных процедур».
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