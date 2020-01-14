https://static.news.ru/photo/15f16876-66d7-11e9-9e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев заявил, что переговоры с коллегами из Белоруссии о поставках нефти состоятся до 20 января. По его словам, подписание соглашения возможно в случае, если предложенный вариант будет выгоден казахстанским компаниям.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в октябре 2019 года предшественник Ногаева на посту главы Минэнерго Канат Бозумбаев рассказывал о согласованных с Белоруссией основных параметрах соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов. По его словам, документ должен был быть подписан после прохождения «внутригосударственных процедур».