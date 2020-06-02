Касперская предупредила кабмин об эмиграции IT-специалистов за рубеж

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IT-ассоциации предупредили главу российского правительства Михаила Мишустина о возможном массовом отъезде программистов из РФ за границу. Если отрасль не попадёт в перечень пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), ей грозит массовые задержки зарплат и вынужденное увольнение сотрудников.

В 2020–2021 годах из страны могут уехать 10–15 тысяч ИТ-специалистов. Об этом в письме на имя премьер-министра сообщили предправления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, пишет РБК.

Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов ИТ-компаний, спад в отрасли приведёт к сокращению персонала <...> Средняя выручка российских разработчиков софта в мае упала почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, — говорится в документе.

Авторы обращения попросили государство оказать поддержку IT-индустрии, предоставить компаниям рассрочку выплат взносов в страховые фонды с 2020 по 2024 годы. Кроме того, составители письма предлагают обеспечить IT-предприятия государственными заказами на ИТ-продукцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за пандемии COVID-19 у многих людей снизились доходы, а кто-то и вовсе потерял работу. Цены при этом выросли, и перед многими встал вопрос, как обеспечить себе занятость в новой реальности.