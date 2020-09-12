Картофель подорожает: россиянам посоветовали делать запасы на зиму

https://static.news.ru/photo/fafd5aa2-f505-11ea-b221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время в России может резко подорожать картофель. Об этом предупредили в Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Этому могут способствовать пандемия коронавирусной инфекции, задержка с началом посевной кампании, а также неблагоприятные погодные условия в ряде регионов, пишет МК.RU.

Из-за засухи в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае, а также вследствие наводнений в Московской области, Чувашии и Костроме поля с картофелем сильно пострадали. Некоторые аграрии и вовсе заявили о нашествии диких кабанов, уничтожающих урожай.

Всё это приведёт к повышению цен на самые разные продукты, но на картофель — особенно. К зиме его стоимость может подняться до 45–50 рублей за килограмм. Уже сейчас цены поднялись примерно на 20%. В связи с этим россиянам посоветовали запасаться на зиму по возможности заранее.

Вместе с тем в АККОР уточнили, что несмотря на сокращение производства овощей в фермерском секторе из-за катаклизмов и пандемии, это не станет критичным и массовых банкротств не ожидается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экономисты предрекли рост зарплат россиян до 4%. Правда, если это и произойдёт, то только в 2021 году.