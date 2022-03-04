Канцлер ФРГ Шольц назвал «своевременной» остановку СП-2

Решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» было своевременным и правильным. Такое заявление в интервью телеканалу ZDF сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что российская сторона должна была знать о таком шаге Берлина, поскольку о нём было заявлено публично.

Мы были подготовлены к тому, чтобы остановить процесс сертификации, если дело дойдёт до войны, и... заново подготовить анализ относительно угроз энергетической безопасности в связи с этим проектом, — сказал глава правительства ФРГ.

Он добавил, что проект был «долго сопровождаемым», его всячески продвигали несколько правительств Германии. Однако ФРГ получает газ не только из России. Источниками топлива для неё также являются Нидерланды и Норвегия.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что запуск «Северного потока — 2» в ближайшее время абсолютно невозможен. Германия будет закупать газ не в России, поскольку она не соблюдает международное право. Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что СП-2 теоретически может быть введён в эксплуатацию без сертификации, но это чревато штрафом в размере до €1 млн. В Кремле заявили, что помехой запуску газопровода является «истерическая реальность». При этом добавили, что его инфраструктура никуда не денется.