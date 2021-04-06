Кабмин выделил 9 млрд рублей производителям сахара и подсолнечного масла

https://static.news.ru/photo/f813204c-9771-11eb-80f2-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Производители сахара и подсолнечного масла получат в качестве субсидии от правительства 9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Поясняется, что речь идёт о компаниях, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары. Ожидается, что по указанным ценам будет реализовано не менее 600 тысяч литров масла и не менее 600 тысяч тонн сахара.

Кроме того, утверждаются правила предоставления выплат. Согласно документу, компании, которые фиксируют цены, смогут получить компенсацию — 10 рублей на литр масла и 5 рублей на килограмм сахара.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло составила 95 рублей за литр, розничная цена — 110 рублей за литр, а стоимость сахара составляет 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно. Срок действия соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к подорожанию этих продуктов. Теперь же соглашения продлены.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минсельхозе считают, что ситуация на рынке агропромышленного комплекса в России выглядит стабильной и нет предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты. В ведомстве также отметили, что такие выводы делают, поскольку постоянно осуществляют мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия.